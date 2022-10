Milano: cittadini per l'aria, smog oltre i limiti per 55 per cento dei bambini, loro sviluppo a rischio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Francesco Forastiere, insignito poche settimane fa con il prestigioso premio John Goldsmith dall'International Society for environmental epidemiology (Isee) per i contributi sostanziali alla conoscenza e alla pratica dell'epidemiologia ambientale, "L'inquinamento colpisce soprattutto i più deboli: i bambini ancora nel grembo della mamma riducendo la loro crescita, i bambini nei primi anni di vita aumentando la frequenza d'infezioni respiratorie, provocando crisi di asma, ritardando la crescita cognitiva e l'apprendimento; gli anziani aumentando i problemi respiratori, cardiovascolari e neurologici e favorendo una mortalità precoce. Si tratta di un pericolo infido e sottile, difficile da riconoscere che però la scienza è stata in grado di scovare. Le azioni per evitare questo insidioso pericolo sono tante, basta avere il coraggio di applicarle". Cittadini per l'aria ricorda che la presenza di NO2 è non solo nociva di per sé, ma normalmente altresì associata a quella di Black Carbon (BC) e di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), due inquinanti cancerogeni per l'uomo e derivanti in città prevalentemente dalle emissioni di traffico. (Com)