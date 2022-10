Germania: ministra Difesa Lambrecht, sostenere Ucraina senza farsi paralizzare da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce del presidente russo, Vladimir Putin, devono essere prese “molto seriamente”, ma non devono “paralizzare” la Germania, dissuadendola dal continuare a sostenere l'Ucraina. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv”. Lambrecht ha aggiunto di aspettarsi nelle prossime settimane ulteriori progressi delle Forze armate ucraine nel respingimento dell'invasione russa. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato di conoscere la motivazione dei reparti di Kiev e ha elogiato come “incredibile” la loro avanzata. “Continuerà così nelle prossime settimane”, ha infine dichiarato Lambrecht, osservando che i successi dell'esercito ucraino “spronano” la Germania a continuare a sostenere l'ex repubblica sovietica.(Geb)