Regno Unito: Banca centrale, buona liquidità anche dopo operazione di sostegno ai titoli di Stato

- La Banca d’Inghilterra ha illustrato oggi lo stato della liquidità a disposizione dopo la conclusione, la scorsa settimana, del sostegno di emergenza al mercato dei titoli di Stato. "Come previsto, queste operazioni hanno consentito un aumento significativo della resilienza del settore", ha affermato l’istituto centrale in una nota. La Banca d’Inghilterra ha poi ricordato il piano denominato Temporary Expanded Collateral Repo Facility (Tecrf), operazione che si propone di aiutare gli istituti di credito di alleviare le pressioni sulla liquidità derivanti da operazioni tese ad assicurare la liquidità dei loro clienti. Grazie al piano le banche possono accedere a contanti per garanzie di obbligazioni societarie di basso rating, nonché ad altre fonti di liquidità di lunga data.(Rel)