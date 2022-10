Brasile: ballottaggio presidenziali, acceso dibattito televisivo tra Bolsonaro e Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla presidenza del Brasile, il conservatore Jair Bolsonaro e il leader del Partito dei lavoratori (Pt), Luiz Inacio "Lula" da Silva, si sono affrontati domenica sera nel primo scontro televisivo diretto in vista del ballottaggio del 30 ottobre. Un dibattito teso, con scambi di accuse incrociate su corruzione e diffusione di notizie false, e un formato nuovo che ha finito per esaltare la tensione dialettica tra i candidati. Nel blocco centrale del dibattito organizzato da "TV Band", "TV Cultura", "Folha de S.Paulo" e "Uol" i due aspiranti alla presidenza hanno potuto argomentare le proprie tesi camminando liberamente sul palco, svincolati dal tradizionale podio, e arrivando anche a toccarsi in un paio di occasioni. Uno scontro nel quale non sono peraltro emersi contenuti nuovi rispetto a quelli già abbondantemente trattati in campagna, portando gli osservatori a ritrarre una strategia centrata nel dare certezze ai propri elettori più che a cercare di intercettare i voti "moderati". (segue) (Brb)