Brasile: ballottaggio presidenziali, acceso dibattito televisivo tra Bolsonaro e Lula (2)

- Lula ha aperto i giochi attaccando il presidente sulla gestione della pandemia: "sei un bugiardo, il re delle fake news. Hai screditato i vaccini, hai deriso le persone morte per mancanza di ossigeno. Nessuno al mondo ha preso come te sotto gamba la pandemia e la morte", ha detto l'ex presidente dando al tema un ampio spazio nel corso del dibattito. Bolsonaro ha rivendicato la sua scelta di limitare al minimo le chiusure insistendo sulla scelta operata dagli amministratori locali di sinistra di arrivare a impedire le funzioni religiose. L'attuale capo dello Stato ha peraltro rilanciato sui temi della corruzione portata avanti dal Pt. Lula "non ha fatto niente per il Paese", se non "sviare fondi per le tasche dei suoi amici", ha detto Bolsonaro rimandando anche alle connessioni politico-economiche stabilite i governi di sinistra della regione, occasione per tornare ad avvertire il Paese sul rischio di consegnarsi a un modello di governo "come quello del Venezuela". (segue) (Brb)