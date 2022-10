Brasile: ballottaggio presidenziali, acceso dibattito televisivo tra Bolsonaro e Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula, non senza qualche esitazione, ha risposto ricordando che i singoli dirigenti e amministratori hanno reso conto dei loro reati ma che non c'era per questo bisogno di "sfasciare la Petrobras", impresa al centro delle denunce, oggi avviata verso la privatizzazione. In uno dei momenti più commentati del dibattito, Lula ha accusato Bolsonaro di azioni illegali chiedendo conto del perché "nasconda" tante cose. "Sono a sua disposizione", ha chiosato il leader di sinistra in attesa di una risposta. Il presidente ha risposto mettendo una mano sulla spalla dello sfidante, tra i due c'è una sensibile differenza di altezza in favore del primo, e invitandolo a fermarsi al suo fianco. Lula si è invece sfilato dal contatto, il pubblico ha rumoreggiato e il conduttore ha ammonito, pur sobriamente, i candidati. Al dibattito era presente anche Sergio Moro, giudice protagonista dei processi contro la corruzione passati alle cronache come "Lava jato". Moro era stato ministro della Giustizia proprio di Bolsonaro, fino a quando non aveva presentato dimissioni con tanto di accuse sferzanti al capo dello Stato. Nelle ultime settimane però i due si sono riavvicinati, e Moro, grande accusatore dello stesso Lula, ha dato più di un consiglio al presidente in carica. (segue) (Brb)