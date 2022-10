Governo: Calenda, se destra non riesce a formare esecutivo forte parola torni a Mattarella e Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evocare il voto a meno di un mese dalle elezioni è un record planetario. La destra non regge alla prova del Governo e l’Italia non può permettersi instabilità e confusione. Se non sono in grado di formare un governo forte la parola deve tornare a Mattarella (e a Draghi)". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, commentando l'intervista del deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, a "Il tempo". (Rin)