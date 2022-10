Regno Unito: laboristi chiedono dimissioni della premier Truss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico chiede le dimissioni di Liz Truss dall’incarico di primo ministro. Lo ha detto Pat McFadden, ministro del tesoro nel governo ombra laburista, ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”. "Non vedo come possa restare in carica", ha detto McFadden. "Pensiamo che dovrebbe dimettersi perché non ha credibilità, né autorità: ha causato i danni in corso", ha detto l’esponente laborista. (Rel)