Nord Macedonia: ministra Difesa in visita a Lubiana incontra presidente sloveno Pahor

- La ministra della Difesa macedone Slavjanka Petrovska sarà oggi e domani in visita ufficiale in Slovenia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia", secondo cui nell'agenda di Petrovska c'è un incontro con il presidente sloveno Borut Pahor durante una cerimonia in occasione della consegna di un cannone antiaereo, della seconda guerra mondiale di produzione tedesca, che Skopje ha ceduto a Lubiana. Petrovska parteciperà quindi a un'esercitazione presso la base aerea delle forze armate slovene a Cerklje ob Krki e visiterà la scuola regionale per le operazioni aereo-terrestre. Sempre secondo l'agenzia la ministra della Difesa macedone vedrà anche l'omologo sloveno Marijan Sarec, e al termine della discussione tra i due si incontreranno le delegazioni dei due Paesi. (Seb)