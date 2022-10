Energia: ministra spagnola Ribera, gasdotto Midcat non è solo una questione di soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto Midcat non è solo una "questione di soldi" e il presidente francese, Emmanuel Macron, potrebbe avere ragione a diffidare dall'investire in un bene con una durata di vita molto limitata, ma non è questo che la Spagna e la Germania propongono. Lo ha detto la ministra della Transazione ecologica, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", evidenziando come si tratterebbe di un investimento per trasportare anche l'idrogeno a partire dal 2030. "È vero che questo è un momento molto delicato per la Francia, dove l'opinione pubblica sta scoprendo le difficoltà del suo sistema energetico sul versante nucleare e dobbiamo essere comprensivi e capire questo", ha evidenziato Ribera nel commentare un progetto sul quale fino a questo momento Parigi ha espresso chiare riserve. "Per noi è fondamentale chiedere l'adempimento degli obblighi di connessione europei", ha aggiunto la ministra della Transizione ecologica di Madrid. (Spm)