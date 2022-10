Governo: Ciriani (Fd'I), oggi chiarimento definitivo Meloni-Berlusconi, andremo insieme alle consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Per oggi "mi attendo un chiarimento definitivo. Gli elettori hanno votato la coalizione del centrodestra e non gradiscono queste incomprensioni. Abbiamo ricevuto un mandato fortissimo e non possiamo tradirlo. C’è un tempo per le discussioni, le ambizioni personali ma anche per le decisioni. Gli italiani ci chiedono di essere seri e responsabili per affrontare i problemi". Lo ha detto Luca Ciriani, capogruppo uscente di Fd'I al Senato, a "Tg1 mattina". "Alla fine credo andremo insieme alle consultazioni, c’è una sola coalizione in campo e un solo piano, quello del centrodestra al governo. Diversamente non può essere", ha aggiunto.(Rin)