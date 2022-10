Germania: Gopinath (Fmi), la crisi dell'energia non finirà presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dell'energia “non finirà presto” per la Germania, che ora dovrà far fronte a un inverno “difficile”, ma quello del 2023 “potrebbe essere anche peggio”. È quanto affermato dalla vicedirettrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gita Gopinath, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Allo stesso tempo, l'economista ha elogiato la condotta del ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, che vuole porre fine alla politica di bilancio espansiva e reintrodurre il “freno al debito” dal prossimo anno. Si tratta del vincolo di bilancio contenuto nella Costituzione della Germania, che è stato sospeso nel 2020 per finanziare la risposta del governo federale alla crisi del coronavirus. Secondo Gopinath, deve essere fatto “di tutto” per ridurre l'inflazione, che a settembre ha raggiunto in Germania il 10 per cento, toccando il massimo dal 10,5 per cento del dicembre 1951. “Ecco perché il nostro consiglio è di astenersi da una politica di bilancio espansiva”, ha infine affermato la vicedirettrice dell'Fmi.(Geb)