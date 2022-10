Governo: Ciriani (Fd'I), o esecutivo forte e unito o meglio non iniziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Conosco Giorgia Meloni da anni, conosco il suo carattere e il motivo per cui è scesa in politica, non di certo per essere tirata per la giacchetta un giorno sì e l'altro pure. Dobbiamo essere seri: o ci sono le condizioni per un governo forte e autorevole con tutte le componenti del centrodestra o meglio neanche iniziare". Lo ha detto Luca Ciriani, capogruppo uscente di Fd'I al Senato, a "Tg1 mattina".(Rin)