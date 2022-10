© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metropolitana di Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, in questo momento non è in funzione. Lo riferisce l'operatore cittadino su Telegram. "Per motivi tecnici, il traffico sulle linee della metropolitana di Kharkiv è stato temporaneamente sospeso", si legge nel messaggio. Secondo il media ucraino "Strana" che cita vari residenti locali, in alcune zone della città è saltata la corrente elettrica. (Kiu)