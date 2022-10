Cina: capacità installata batterie aumentata del 102 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità installata di batterie per veicoli a nuova energia (Nev) in Cina è aumentata del 101,6 per cento a settembre, arrivando a 31,6 gigawattora. Lo indicano i dati dell’Associazione cinese dei produttori di automobili, che imputa il dato all’espansione del mercato nazionale dei veicoli elettrici e ibridi. Nel periodo di riferimento, circa 20,4 gigawattora di batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) sono state installate nei Nev, in aumento del 113,8 per cento rispetto al 2021 e pari al 64,5 per cento del totale mensile. Dallo scorso anno le vendite di veicoli a nuova energia sono aumentate del 93,9 per cento a 708 mila unità, secondo i dati dell’associazione automobilistica. (Cip)