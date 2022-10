Infrastrutture: spagnola Acs si aggiudica grattacielo a Mumbai per 82,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Acs, attraverso la sua controllata Leighton, si è aggiudicata un contratto per la costruzione di un grattacielo residenziale in India per circa 82,5 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Confidencial", l'edificio sarà situato a Mumbai e sarà sviluppato per Birla Niyaara. I lavori di costruzione, che dovrebbero essere completati entro la metà del 2027, comprendono la realizzazione di un edificio residenziale di 70 piani per un totale di 273 mila metri quadrati.(Spm)