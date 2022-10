Hong Kong: John Lee, osservazioni Xi Jinping guideranno sviluppo della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni formulate dal presidente della Cina, Xi Jinping, in apertura al ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista “serviranno da pilastro per lo sviluppo di Hong Kong”. Lo ha dichiarato in un post sui social media il capo dell’amministrazione della regione a statuto speciale, Jonh Lee, dicendosi “incoraggiato” dall’importanza attribuita a Hong Kong dal governo di Pechino. Il capo esecutivo ha trovato “puntuali” le dichiarazioni di Xi relative all’attuazione del principio “un Paese, due sistemi”, ricordando che la leadership comunista ha contribuito a ristabilire l’ordine dopo le proteste filo-democratiche del 2019. (segue) (Cip)