Ucraina: Zelensky, Russia non intaccherà nostra forza di volontà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia può attaccare le città dell'Ucraina ma non sarà in grado di intaccare la nostra forza di volontà. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio dopo gli attacchi di questa mattina. "Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico terrorizza la popolazione civile. Droni e missili kamikaze stanno attaccando tutta l'Ucraina e un edificio residenziale è stato colpito a Kiev. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di fermarci. Gli occupanti riceveranno solo un'equa punizione e condanna delle generazioni future. E otterremo la vittoria", ha detto Zelensky.(Kiu)