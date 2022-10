Etiopia: autorità del Tigrè, siamo pronti a rispettare il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della regione del Tigrè, in Etiopia, hanno annunciato che avrebbero rispettato il cessate il fuoco dopo che l'Unione africana ha chiesto una pausa immediata dei combattimenti e dei colloqui di pace per porre fine a quasi due anni di guerra. “Siamo pronti a rispettare l'immediata cessazione delle ostilità. Chiediamo inoltre alla comunità internazionale di costringere l'esercito eritreo a ritirarsi dal Tigrè, ad adottare misure concrete verso l'immediata cessazione delle ostilità e a fare pressione sul governo etiope affinché si presenti al tavolo dei negoziati", haìì affermato l'amministrazione del Tigrè in una dichiarazione che fa seguito all'appello del presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat, per un "cessate il fuoco immediato e incondizionato" nel nord dell'Etiopia. In una nota, Faki ha esortato ieri le parti in guerra a "reimpegnarsi nel dialogo sulla base dell'accordo per tenere i colloqui da convocare in Sudafrica" ​​guidati dall'inviato dell'Ua nel Corno d'Africa, Olusegun Obasanjo, e dai mediatori internazionali. (segue) (Res)