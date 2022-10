Etiopia: autorità del Tigrè, siamo pronti a rispettare il cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il governo del primo ministro Abiy Ahmed che il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) hanno accettato l'invito dell'Ua, ma i negoziati che avrebbero dovuto iniziare lo scorso fine settimana in Sudafrica non si sono concretizzati e non è stata annunciata una nuova data. Da allora i combattimenti si sono intensificati intorno a Shire, una città di 100 mila abitanti nel nord-ovest del Tigrè, e ci sono gravi preoccupazioni per i civili mentre le truppe etiopi ed eritree intraprendono un'offensiva congiunta contro i tigrini. La scorsa settimana i governi di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi si sono detti "profondamente preoccupati" per l'escalation della violenza nel nord dell'Etiopia e il conseguente deterioramento di una terribile crisi umanitaria nel mezzo di una guerra civile. In una dichiarazione congiunta, le sei cancellerie hanno esortato entrambe le parti in guerra - il governo etiope e il Tplf - a fermare immediatamente i combattimenti e a concordare la cessazione delle ostilità. "Tutti gli attori stranieri devono cessare le azioni che alimentano questo conflitto", afferma la dichiarazione congiunta, che denuncia anche i numerosi attacchi contro i civili. I sei Paesi hanno inoltre esortato il governo etiope e le forze tigrine a "perseguire un accordo negoziato" nell'ambito di un processo guidato dall'Unione africana, aggiungendo che le parti in guerra devono riconoscere che "non esiste una soluzione militare al conflitto". La ripresa delle ostilità, alla fine di agosto, ha infranto una tregua di cinque mesi e da allora, nonostante entrambe le parti abbiano formalmente accettato l'invito dell'Unione africana a partecipare ai colloqui di pace, i combattimenti hanno continuato a imperversare con la vicina Eritrea sempre più coinvolta a sostegno dell'esercito etiope. (Res)