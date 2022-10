Ucraina: Borrell, pronti ad approvare missione di addestramento europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio della Commissione europea è che i ministri degli Affari esteri dei Paesi membri approvino la sesta tranche di assistenza finanziaria alle forze armate ucraine, nel contesto del Fondo europeo per la pace, e il dispiegamento della missione di addestramento europeo dell'esercito ucraino. A dirlo Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al suo arrivo al consiglio Affari esteri a Lussemburgo. "Sarebbe una missione dispiegata al di fuori dei confini ucraini, ma che fornirebbe un grande supporto al loro esercito", ha detto. "Non andrebbe a sovrapporsi o a sostituire le missioni già in corso da parte degli Stati membri, che riguardano il tipo di armi che ogni Paese Ue sta consegnando all'Ucraina", ha aggiunto. "Si tratta di una missione di addestramento militare di alto livello, non solo per i soldati, ma anche per i comandanti. Una missione che era già stata discussa prima della guerra. Adesso è il momento di attuarla e di farlo in fretta. Sono fermamente convinto che, mettendo insieme le capacità degli eserciti europei, possiamo offrire un servizio molto migliore", ha concluso. (Beb)