Cina: auto, esportazioni aumentate del 55,5 per cento nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di automobili dalla Cina sono aumentate del 55,5 per cento su base annua nei primi nove mesi dell’anno, superando 2,11 milioni di unità. Lo indicano i dati dell’Associazione cinese dei produttori di automobili. Oltre 1,69 milioni di veicoli passeggeri sono stati esportati durante il periodo, in crescita del 60,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni di veicoli commerciali del Paese sono aumentate del 39,2 per cento su base annua a 422 mila unità nello stesso periodo, ha riferito l'associazione. I veicoli a nuova energia sono divenuti un punto focale nelle esportazioni di auto della Cina, con 389 mila unità spedite nel periodo gennaio-settembre, un balzo superiore al 100 per cento rispetto all'anno precedente. Nel solo mese di settembre, le esportazioni di auto della Cina sono cresciute del 73,9 per cento su base annua a 301 mila unità, secondo i dati. (Cip)