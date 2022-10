Ucraina: approccio della Cina alla guerra alimenta tensioni durante assemblea Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approccio della Cina alla guerra in Ucraina ha acceso un diverbio tra il presidente del Comitato militare della Nato, Rob Bauer, e l’ambasciatore cinese in Islanda, He Rulong, durante l’assemblea annuale del Circolo polare artico. Bauer è intervenuto alla conferenza esprimendo forte insoddisfazione per la mancata condanna cinese del conflitto, affermando che Pechino “non condivide i nostri valori e mina l’ordine internazionale basato sulle regole”. Le dichiarazioni hanno suscitato la pronta risposta dell’inviato cinese in platea, che ha definito “arroganti” le osservazioni di Bauer suscitando sporadiche risate quando ha presentato la Cina come “la custode della pace nel mondo”. La Cina non ha mai condannato esplicitamente l’invasione russa dell’Ucraina, pur dicendosi “preoccupata” dagli attacchi missilistici sferrati recentemente contro obiettivi civili ucraini. (Cip)