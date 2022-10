Singapore: crescita esportazioni inferiore alle attese a settembre, più 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere di Singapore sono aumentate del 3,1 per cento su base annua a settembre, un dato assai inferiore alla crescita dell'11,4 per cento registrata il mese precedente. Sono aumentate le esportazioni di prodotti non elettronici, mentre l'elettronica ha visto calare le esportazioni. A settembre sono calate complessivamente le esportazioni verso i 10 principali mercati esteri di Singapore. Hanno contribuito alla crescita dell'export soprattutto la farmaceutica, gli strumenti di misurazione e l'oro non monetario. (segue) (Fim)