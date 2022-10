Messico: fughe di dati della Difesa, esercito avrebbe ignorato allarmi su azioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Messico avrebbe registrato gli allarmi fatti dall'intelligence su azioni criminali senza prendere adeguate contromisure. È quanto scrive il quotidiano "El Universal" riportando una delle informazioni contenute in rapporti riservati del ministero della Difesa, rivelati dal gruppo di pirati informatici "Guacamaya". Esaminando il materiale, da diverse settimane oggetto di indagini giornalistiche, la testata parla di 24 segnalazioni dettagliate di possibili scontri a fuoco trasmessi ai militari, e di almeno tre occasioni - tra maggio e novembre del 2020 -, in cui non si sarebbe fornita una risposta adeguata. Si evidenzia in particolare un rapporto, datato 14 giugno, nel quale si avverte del piano preparato dal capo di una banda criminale in un comune dello stato settentrionale di Sonora, al confine con gli Usa: l'incendio di pompe di benzina, fattorie e taxi, "per lasciare il municipio senza carburante, togliere basi logistiche agli avversari e gettare il panico tra la popolazione". Scena verificatasi cinque giorni dopo e chiusa con la morte di nove persone. (segue) (Mec)