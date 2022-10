Messico: fughe di dati della Difesa, esercito avrebbe ignorato allarmi su azioni criminali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha sempre negato ogni operazione illecita, arrivando a scartare l'ipotesi di indagini o sanzioni sul personale della Difesa colpito dagli attacchi. Pur non commentando direttamente le indiscrezioni, il presidente ha più volte voluto ricordare la differenza tra le operazioni di "spionaggio" da quelle di "Intelligence", parte integrante della gestione di uno Stato. In più, assicurando che sotto la sua gestione i vertici militari non hanno nulla da nascondere, ha rivendicato la scelta della massima trasparenza, promettendo che non avrebbe attivato nessuna forma ulteriore di censura sulle rivelazioni. (segue) (Mec)