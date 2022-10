Messico: fughe di dati della Difesa, esercito avrebbe ignorato allarmi su azioni criminali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Folta e complessa la casistica di possibili allarmi legati all'azione della Difesa. I documenti riservati parlano tra le altre cose di un impiego generoso che i militari avrebbero fatto del Pegasus", programma di fabbricazione israeliana per lo spionaggio telematico, sui telefoni di giornalisti e attivisti. Informazione che sarebbe in contrasto con la promessa che il presidente Lopez Obrador avrebbe fatto proprio di non ripetere quanto fatto dai suoi predecessori, così come rivelato da una precedente inchiesta del "New York Times". Di più, il governo avrebbe diviso i giornalisti, ma anche civili particolarmente attivi, in "favorevoli" e "contrari" al governo. (segue) (Mec)