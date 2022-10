Messico: fughe di dati della Difesa, esercito avrebbe ignorato allarmi su azioni criminali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli archivi della Sedena (il ministero della Difesa) si può evincere anche il grado di conoscenza che le Forze armate hanno sui legami sospetti tra autorità civili e gruppi criminali, insistendo - ad esempio - sui possibili coinvolgimenti di sindaci dello Stato di Guerrer nel caso di "Ayotzinapa", un'autentica ferita nella memoria recente del Paese: la morte di otto studenti, ma soprattutto la scomparsa di altri 43 giovani, a seguito di un intervento della polizia e la presunta consegna delle vittime a un gruppo criminale. Nello stesso capitolo vengono compresi indizi di possibili tentativi di figure politiche di ottenere appalti in importanti opere pubbliche, la cui gestione è stata per l'appunto affidata alla Difesa per la volontà del governo di assegnare lavori strategici a un'entità di sicura efficenza e fedeltà allo Stato. Alcune mail porterebbero inoltre alla luce un numero corposo di denunce per abusi sessuali nelle caserme. (segue) (Mec)