Messico: fughe di dati della Difesa, esercito avrebbe ignorato allarmi su azioni criminali (6)

- Particolare interesse aveva causato il segmento di dati che rivela i dettagli del cosiddetto "culiacanazo", il mancato arresto di uno dei figli del "Chapo" Guzman. Le carte ricordano che a ottobre del 2019 l'esercito era pronto ad eseguire l'ordine nei confronti di Ovidio Guzman, accusato da un tribunale federale Usa di criminalità organizzata, traffico di armi, sequestri, omicidi e crimini contro la salute. Al presidio organizzato dai militari dinanzi al domicilio di Ovidio, nella città settentrionale di Culiacàn, le bande locali rispondevano con sparatorie nelle vie circostanti, seminando il panico tra la popolazione. Gli agenti "hanno invitato Ovidio a dissuadere i fratelli da ogni atteggiamento ostile", convincendolo a mettersi in comunicazione col fratello Ivan Archivaldo Guzman Salazar. Questi però "ha risposto in modo negativo e ha lanciato minacce contro il personale militare e i loro familiari". Dinanzi a questo scenario, il presidente Lopez Obrador dava l'ordine di interrompere un operativo che si sarebbe chiuso comunque con la morte di nove persone, una in più di quelli comunicati ufficialmente. Dettagli che per la verità lo stesso presidente aveva rivelato nelle ore successive, spiegando che aveva preferito risparmiare la vita di cittadini innocenti. (segue) (Mec)