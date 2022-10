Messico: fughe di dati della Difesa, esercito avrebbe ignorato allarmi su azioni criminali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta delle regioni meridionali nelle quali da oltre un anno la comunità indigena "mapuche" porta avanti una serrata lotta per rivendicare diritti di proprietà contro le "spoliazioni" e le iniziative commerciali dello Stato centrale. Una crisi che non ha perso di intensità neanche con l'arrivo al governo del presidente di sinistra, Gabriel Boric, da sempre al fianco della causa dei "popoli originari". Tra le carte pubblicate dai media si riportano le spese sostenute dall'esercito, così come l'apertura di sei procedimenti interni nei confronti di altrettanti effettivi per possibili illeciti compiuti durante lo stato di eccezione. Nelle mail si trovano inoltre riferimenti polemici nei confronti del presidente argentino, Alberto Fernandez, troppo incline "ad immischiarsi negli affari dei Paesi vicini". Inoltre, l'esercito cileno (Emco) si sarebbe attivato solo cinque mesi dopo essere stato avvisato del pericolo di un'incursione hacker nel sistema indicendo un appalto per la riparazione e il mantenimento dei server. (Mec)