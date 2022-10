Elezioni: Profumo (Leonardo), dal nuovo governo mi aspetto ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex banchiere Alessandro profumo, oggi al vertice di Leonardo, in una intervista a "Libero Quotidiano" dice che "il governo si farà e durerà e che la destra potrà dare un contributo nuovo. L'ordine, il rigore, che sono valori tradizionalmente di destra. Oltre a un certo pragmatismo". Quindi avanti i politici e vade retro i tecnici: "La guida deve essere politica, i tecnici coadiuvano secondo le loro competenze. II solo posto dove davvero servirebbe un tecnico al governo è il ministero della Pubblica Amministrazione, settore che va razionalizzato e dal quale dipende l'efficienza del Paese, tra cui anche la messa a terra del Pnrr". La premier in pectore ha sondato a lungo dei tecnici per il ministero dell'Economia senza ricevere risposte entusiaste: "Penso piuttosto che si stiano raccogliendo i frutti bacati del populismo. I tecnici guadagnano molto e il governo a un ministro non parlamentare offre novantamila euro. Bisogna essere dei pensionati o dei missionari". Poi aggiunge: "L'Unione Europea sconta una inadeguatezza di leadership che è invalidante. Avevo sperato che la Merkel avrebbe guidato la Commissione, ma... Vedremo cosa decideranno i Paesi nel 2024, quando la von der Leyen e Michel scadranno". (segue) (Res)