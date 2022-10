Elezioni: Profumo (Leonardo), dal nuovo governo mi aspetto ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profumo è fortemente europeista: "Da soli non si va molto lontano". La guerra e la crisi delle bollette hanno dimostrato tuttavia che l'Europa è una sovrastruttura poco efficace più che un Super-Stato proattivo: "Le leadership possono fare molto, in male o in bene, come ha dimostrato Draghi alla guida della Bce". Però forse introdurre qualche correttivo democratico aiuterebbe l'Europa a essere più vicina alle popolazioni e più presente sui problemi contingenti: "Vedo che c'è un forte dibattito politico in corso, sicuramente a qualcosa porterà. Non dimentico che quando la Ue provò a dotarsi di una carta costituzionale, che sarebbe stata il fondamento giuridico e valoriale dell'Unione, la Francia si oppose". In merito infine alla difesa comune dell'Ue: "Dal mio punto di vista la cosa fondamentale è rafforzare l'industria della difesa con sinergie crescenti sulle piattaforme. Bisogna convergere su requisiti comuni - si pensi al progetto Eurofighter - per realizzare prodotti e sistemi omogenei, indirizzando in questo modo la spesa per la Difesa su un sistema interconnesso. In questo modo gli investimenti in Ricerca e Sviluppo si rivelerebbero più efficaci portando benefici all'intera filiera dell'innovazione dalle Università ai centri di ricerca fino alle imprese e tutto l'indotto produttivo e commerciale", ha concluso Profumo. (Res)