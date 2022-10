Elezioni: Crosetto, Meloni vuole una squadra di governo inattaccabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È più di un auspicio. È quasi una certezza, tanto più dopo l'ufficializzazione dell'incontro tra il Cavaliere e la leader di Fratelli d'Italia che si terrà oggi pomeriggio in via della Scrofa: "Né Silvio Berlusconi né Giorgia Meloni pensano davvero di interrompere il loro lavoro per il bene del Paese per questioni di carattere personale. L'Italia viene prima anche delle legittime irritazioni di Giorgia". Guido Crosetto, vicinissimo alla leader di Fratelli d'Italia e in predicato di diventare ministro nel suo governo, in una intervista al "Corriere della Sera" non condanna e non censura. Cerca di capire le difficoltà di rapporti politici e umani ma sa che uno scatto di sicuro arriverà, perché "la pazienza è la dote principale dei leader". Per Meloni. si tratta di superare lo sgarbo del non voto di FI a La Russa e un foglietto pieno di critiche, da parte di chi sembra non riconoscerle la leadership. "Io credo sia difficile per chiunque accettare di non essere più nella posizione di chi dà le carte. Lo è per una persona normale, figuriamoci per chi come Berlusconi ha fatto cose straordinarie, da leader in ogni settore della propria attività. E' nella natura umana". Forse sono proprio la formazione, la strada percorsa, la provenienza di Meloni e Berlusconi a rendere difficile il rapporto: "In questo caso credo proprio che siano diverse le esigenze. Meloni ha un'occasione straordinaria sì, ma nel momento peggiore dal punto di vista economico e sociale forse dell'intero Dopoguerra. E deve pretendere di avere una squadra fatta dei profili migliori possibili, che le permettano di impostare e attuare il programma e affrontare le emergenze". (segue) (Res)