Elezioni: Crosetto, Meloni vuole una squadra di governo inattaccabile (2)

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Un premier - continua - ha diritto di scegliere chi ritiene più adatto per ogni ruolo. A lei serve una squadra inattaccabile sotto ogni profilo: si è visto come già sulle presidenze delle Camere l'opposizione abbia colto la palla al balzo per alzare il tono della polemica facendola diventare diffamazione internazionale che indebolisce il Paese". Il compito di Meloni è chiaro, dare la sua impronta all'azione dell'esecutivo. Ma Berlusconi "più di altri ha la sensibilità di capire le esigenze delle imprese italiane, lui conosce come nessuno i bisogni e i problemi del mondo produttivo, deve essere portatore della visione di questa parte della società italiana. C'è bisogno della sua visione e della sua esperienza. E non solo". "Se Berlusconi - conclude Crosetto - portasse persone della qualità di quelle che ha portato nelle sue aziende, saremmo a posto. Ci dia un Confalonieri, un Doris, una Marina Berlusconi, un Gianni Letta... Ci tiri fuori i talenti, i Gullit, i van Basten, i Baresi! Si aspetta il suo apporto anche su questo". (Res)