Regno Unito: Mordaunt, tempi difficili ma non dimentichiamo a che punto siamo arrivati

- I tempi odierni sono difficili ma il Regno Unito deve sempre ricordare come ha saputo superare tutti gli eventi più duri capitati di recente, e di come abbia saputo riaffermarsi come nazione. È quanto si legge in un editoriale di Penny Mordaunt, leader di spicco del Partito conservatore, sul quotidiano “The Telegraph”. Mordaunt da giorni viene indicata – insieme all’ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak – come possibile sostituta di Liz Truss all’incarico di premier: tale mossa avverrebbe in seguito al ritiro della fiducia dei parlamentari alla neo primo ministra e a una successiva “incoronazione” appoggiata dai vertici del partito. “I media ci dicono che questi sono tempi straordinari. Non sono d'accordo. È innegabile che i referendum, il Covid, la guerra in Ucraina, la recente morte di sua maestà la regina e ora la volatilità dei mercati ci abbiano scosso”, ha scritto Mordaunt, secondo cui ora “il Paese ha bisogno di stabilità, non di una telenovela”. Negli ultimi 12 anni, ha scritto l’esponente conservatrice, “c'è stato un duro lavoro per modernizzare lo stato sociale” e “per mantenere basse le tasse comunali, le tasse sul carburante e le tasse personali” sotto controllo”, oltre che “per introdurre un salario dignitoso”. (segue) (Rel)