Regno Unito: Mordaunt, tempi difficili ma non dimentichiamo a che punto siamo arrivati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Duro lavoro” è l’espressione che Mordaunt ripete più spesso facendo riferimento anche alle misure adottate per “tenere unito il Regno Unito”. Tuttavia, in questi “tempi difficili e nuove sfide” ci sono ancora delle “ambizioni insoddisfatte”, secondo l’esponente dei conservatori: “Maggiore prosperità, un processo legislativo più agile”, e garantire a quei cittadini che “hanno votato per riprendere il controllo” di “poter decidere il proprio futuro”. “La missione nazionale però è chiara, come ha detto la prima ministra. Questo è ciò su cui dovremmo concentrarci tutti ora. Serve pragmatismo e lavoro di squadra. C’è bisogno che lavoriamo con la prima ministra e il suo nuovo cancelliere. C’è bisogno di tutti noi”, ha concluso Mordaunt. (Rel)