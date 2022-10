Messico: Procura generale indaga su acquisto e uso del programma "Pegasus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Messico ha reso noto l'avvio di una indagine sull'acquisto del Pegasus, programma di fabbricazione israeliana per lo spionaggio telematico, che potrebbe tradursi in imputazioni contro l'ex direttore della Agenzia di indagini criminali (Aic), Tomas Zeron de Lucio, e altri alti funzionari. Al momento, riporta il quotidiano "Milenio", si lavora sull'ipotesi di peculato, frode e associazione a delinquere, collegati all'acquisto del programma effettuato nel periodo del governo di Enrique Pena Nieto (2012-2018). Acquisti che sarebbero stati effettuati senza una motivazione stringente e in violazione dell'obbligo della gara pubblica. Al tempo stesso si indaga sul possibile uso, in tempi anche recenti, del Pegasus nei telefonini di giornalisti e difensori dei diritti umani. In questo caso, sottolinea la testata, la procura sarebbe orientata anche a ipotizzare l'incriminazione per spionaggio. (segue) (Mec)