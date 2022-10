Messico: Procura generale indaga su acquisto e uso del programma "Pegasus" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema quest'ultimo tornato d'attualità dopo la diffusione, ad opera del gruppo di pirati informatici "Guacamaya", di alcuni documenti riservati della Difesa. Documenti che parlano di un uso generoso del software, in contrasto con la promessa che il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aveva fatto proprio di non ripetere quanto fatto dai suoi predecessori. Da giorni i media messicani e regionali rilanciano stralci le rivelazioni del gruppo di pirati informatici "Guacamaya", sedicenti combattenti della causa contro gli "stati colonialisti" latinoamericani. Si tratta di oltre quattro milioni di messaggi di posta elettronica, circa sei terabytes di informazioni, tre volte tanto il volume di dati di quei "Pandora Papers" che nel 2021 svelarono diversi segreti nel mondo finanziario globale. Materiale che gli stessi media dicono spesso di pubblicare con cautela, paventando altrimenti "gravi rischi" per la sicurezza nazionale. Una mole di informazioni comunque di non facile lettura, non solo per la quantità, ma anche per il modo in cui è organizzata. (Mec)