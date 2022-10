Regno Unito: i laboristi “studiano” in vista di un’ascesa al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico sta “addestrando” i ministri del governo ombra in vista di una possibile ascesa al potere. Come riferisce il quotidiano “The Times”, il leader del partito, Keir Starmer, ha organizzato una vera e propria attività di formazione dato che la stragrande maggioranza della sua squadra è stata quasi sempre all’opposizione e non ha mai ricoperto responsabilità di governo. Le sessioni di formazione su misura di 90 minuti inizieranno questa settimana e vengono fornite dal centro studi dell'Institute for Government. Le attività di formazione si compongono di tre sezioni: una sul ruolo dei ministri, un'altra sul passaggio al governo e una terza sul controllo e la spesa. Anche prima della crisi di governo sorta in seguito alla presentazione delle misure di rilancio economico della premier Liz Truss, diverse figure di alto livello dei laboristi avevano espresso ottimismo sia sulle prospettive elettorali del partito che sulle possibilità di elezioni generali anticipate rispetto alla scadenza del 2024. Dei quasi 30 parlamentari presenti nel governo ombra, solo due - Yvette Cooper, ministra dell’interno, e Ed Miliband, titolare per i cambiamenti climatici – hanno ricoperto in passato incarichi di sottosegretari.The Times; https://www.thetimes.co.uk/article/keir-starmers-labour-novices-coached-in-how-to-govern-crbss5s5z(Rel)