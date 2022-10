Ue: Macron alla Germania, sull'energia serve solidarietà europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron chiede alla Germania una maggiore "solidarietà" europea in materia energetica. "C'è una solidarietà europea nei confronti della Germania, ed è normale che ci sia una solidarietà della Germania nei confronti dell'Europa", ha detto il capo dello Stato francese in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos". "Siamo ad un momento della verità per l'Europa", ha detto il presidente. "Ne parlo regolarmente con (il cancelliere tedesco) Olaf Scholz. Credo nella forza della coppia franco-tedesca e nella nostra capacità nel portare insieme una strategia ambiziosa", ha proseguito Macron. "La Germania – ha affermato il presidente francese – è in un momento di cambiamento di modello del quale non bisogna sottostimare il carattere destabilizzatore". Secondo il titolare dell'Eliseo "non sono delle strategie nazionali che bisogna adottare ma una strategia europea".(Frp)