Usa: elezioni medio termine, Repubblicani puntano su Pence per attrarre elettori moderati

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence è un ospite richiestissimo ai comizi e agli eventi organizzati dai candidati repubblicani in vista delle elezioni di medio termine dell'8 novembre. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui i candidati si affidano al profilo moderato di Pence per tentare di attrarre il voto di elettori indipendenti e indecisi prima dell'appuntamento con le urne. Come evidenzia il quotidiano, le ultime settimane hanno segnato un drastico rovescio di fortune per Pence: dopo le presidenziali del 2020, infatti, l'allora vicepresidente aveva rifiutato di seguire l'inquilino uscente della Casa Bianca, Donald Trump, nella messa in discussione della regolarità del processo elettorale. Tale rottura aveva spinto Trump ad affermare che il suo vice aveva commesso un "suicidio politico", e nei mesi successivi Pence era stato effettivamente bersaglio di numerose critiche e contestazioni da parte di vasti segmenti dell'elettorato e della dirigenza conservatori. Ad oggi, sottolinea "The Hill", Pence appare invece uno tra i più probabili candidati alle primarie presidenziali del Partito repubblicano. (Was)