Usa: Trump contestato per le affermazioni sull'elettorato ebraico statunitense

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato contestato dopo aver pubblicamente sollecitato gli ebrei statunitensi a "darsi una regolata", ed esprimere il loro apprezzamento nei confronti di Israele "prima che sia troppo tardi". "Nessun presidente ha fatto per Israele più di quanto abbia fatto io. Eppure, sorprendentemente, i nostri magnifici evangelici lo apprezzano più delle persone di fede giudaica, specie quelle che vivono negli Stati Uniti", ha scritto Trump in un messaggio sul suo social media Truth Social. "Tra quanti vivono a Israele la storia è diversa: (lì) ho il più alto tasso di approvazione al mondo, potrei facilmente diventare primo ministro! Gli ebrei statunitensi devono darsi una regolata e apprezzare quel che hanno a Israele, prima che sia troppo tardi!", ha scritto Trump. Il messaggio dell'ex presidente ha innescato immediate critiche in rete: alcuni internauti hanno persino interpretato le affermazioni di Trump come una velata minaccia contro la comunità ebrea statunitense; altri hanno più semplicemente accusato Trump di perpetuare lo stereotipo secondo cui sostenendo il Partito democratico, gli ebrei statunitensi peccherebbero in qualche modo di slealtà nei confronti di Israele. (Was)