Giappone: premier Kishida invia offerta votiva al santuario Yasukuni

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha inviato oggi una offerta votiva al santuario shintoista Yasukuni di Tokyo, dedicato alle vittime di guerra giapponesi - incluse quelle della Seconda guerra mondiale - e ritenuto da diversi Paesi asiatici un simbolo del passato imperialista del Paese. La visita di politici di alto profilo al santuario e l'invio di offerte votive sono fonte di immancabili condanne da parte di Paesi come Cina e Corea del Sud. Kishida ha inviato l'offerta in occasione dell'annuale festività autunnale del santuario, ma secondo fonti vicine al capo del governo, non intende recarvisi in visita personalmente. Il santuario Yasukuni onora le anime dei 2,4 milioni di giapponesi morti in guerra, inclusi alcuni leader militari condannati per crimini di guerra dal tribunale internazionale di Tokyo dopo la Seconda guerra mondiale. In passato, il santuario è stato visitato tra gli altri anche dall'ex premier Shinzo Abe. Venerdì scorso si è recato in visita al santuario il ministro dell'Economia Yasutoshi Nishimura. (Git)