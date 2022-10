Iran-Usa: Raisi accusa Biden di incitare "caos" e "terrore" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha accusato il suo omologo statunitense Joe Biden di incitare "caos" e "terrore" alimentando le proteste in atto contro le autorità iraniane. In un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana, Raisi ha rivolto a Biden un avvertimento in merito alla crisi in atto: "Al presidente americano, che coi suoi commenti si prende la libertà di incitare il caos, il terrore e la distruzione in un altro Paese, dovrebbero essere ricordate le parole eterne del fondatore della Repubblica islamica, che ha definito l'America il grande satana", ha dichiarato il presidente iraniano. Biden e l'amministrazione presidenziale Usa hanno condannato la dura repressione delle proteste in atto in Iran. "L'Iran deve porre fine alla violenza contro i suoi stessi cittadini che esercitano semplicemente i loro diritti fondamentali", afferma una nota diffusa ieri dal presidente Usa. Secondo Iran Human Rights, la Guardia della rivoluzione iraniana ha ucciso almeno 185 persone nell'ambito delle proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. (segue) (Res)