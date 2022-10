Corea del Sud: governo prepara riforme per stimolare gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende riformare una serie di norme e regolamenti aziendali nell'ambito delle misure tese a stimolare gli investimenti. Lo ha dichiarato oggi il vicepremier e ministro delle Finanze sudcoreano, Choo Kyung-ho, mentre nel Paese cresce il timore per una battuta d'arresto dell'economia. Il ministro ha spiegato che il governo punta a riformare 24 diversi regolamenti, e stima che tale intervento potrebbe aiutare il Paese a raccogliere investimenti per circa 1.500 miliardi di won (1,03 miliardi di dollari). Tra le misure allo studio del governo figura la definizione più precisa delle misure di sicurezza negli stabilimenti per la produzione di semiconduttori, che ad oggi sono ritenute dispersive ed eccessivamente costose a causa della loro vaghezza. (segue) (Git)