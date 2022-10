Ucraina: Onu, 4 milioni di bambini poveri a causa della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina e l'aumento dell'inflazione hanno spinto circa quattro milioni di bambini sotto la soglia di povertà in Europa Orientale e Asia Centrale. E' quanto emerge da uno studio di 22 Paesi pubblicato oggi dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). "I bambini sopportano il peso più gravoso della crisi economica causata dalla guerra in Ucraina", afferma l'agenzia, secondo cui il conflitto "e l'aumento dell'inflazione hanno spinto altri quattro milioni di bambini nell'Europa Orientale e nell'Asia Centrale sotto la soglia di povertà, un aumento del 19 per cento dal 2021". A fare maggiormente le spese delle ricadute economiche del conflitto sono i minori dei due Paesi direttamente coinvolti nelle ostilità, Ucraina e Russia: proprio in Russia, per effetto delle sanzioni imposte al Paese a seguito dell'invasione dell'Ucraina, sarebbero scivolati nella povertà ben 2,8 milioni di minori; seguono l'Ucraina, con circa mezzo milione di nuovi bambini poveri, e la Romania, che ha visto aumentare i minori sotto la soglia di povertà di circa 110mila. (Was)