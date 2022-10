Usa: Democratici preparano "piani di emergenza" per le elezioni presidenziali 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico degli Stati Uniti sta già lavorando dietro le quinte a "piani di emergenza" in vista delle elezioni presidenziali 2024, nel caso l'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, decida di non candidarsi per un secondo mandato. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui i Democratici temono che il 79enne Biden possa non disporre della salute e della lucidità necessarie ad affrontare un'altra campagna elettorale, e sono preoccupati anche dalle prospettive in vista delle elezioni di medio termine, che si terranno il mese prossimo: il progressivo peggioramento del quadro economico nazionale, e una serie di controversie che hanno interessato alcuni candidati del partito, hanno infatti moderato le previsioni ottimistiche delle scorse settimane. (segue) (Was)