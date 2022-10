Usa: Democratici preparano "piani di emergenza" per le elezioni presidenziali 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come scrive il quotidiano statunitense, le elezioni del prossimo 8 novembre "non decideranno solo la conformazione del Congresso (federale) per i prossimi due anni, ma daranno anche inizio sotto molti aspetti alla stagione della campagna presidenziale, determinandone il tenore per i Democratici". Se questi ultimi usciranno dalle elezioni di medio termine con un successo elettorale, Biden potrà sostenere con più forza una nuova candidatura alla Casa Bianca; se invece il partito subirà una sconfitta, è probabile che la leadership di Biden verrà messa più apertamente in discussione. Come evidenziato da "The Hill", già oggi non mancano, tra i ranghi del Partito democratico, quanti esprimono aperta sfiducia nei confronti del presidente: tra questi il deputato Tim Ryan, che ha sollecitato il partito a intraprendere un "cambio generazionale". (Was)