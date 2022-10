Giappone-India: Tokyo esporterà antenne stealth per navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone intende fornire all'India un tipo di antenna stealth per navi da guerra già installato nella più moderna fregata della Forza marittima di autodifesa giapponese. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa di quel Paese, secondo cui l'esportazione rappresenterebbe una delle prime attuazioni concrete di un accordo bilaterale per il trasferimento di sistemi e tecnologie per la Difesa firmato dai due Paesi nel 2015. Il sistema, battezzato "Unicorn" ("unicorno"), ingloba diverse antenne e sensori navali in un singolo albero a struttura conica dal basso profilo radar. la fregata lanciamissili giapponese Mogami, entrata in servizio quest'anno, è la prima nave da guerra a utilizzare la nuova struttura. Tramite la fornitura dei sistemi radar navali avanzati, il Giappone intende ridurre la dipendenza di Nuova Delhi dalle forniture militari della Russia, e rafforzare il deterrente militare indiano nei confronti della Cina. Sotto la guida dell'ex premier Shinzo Abe, assassinato lo scorso luglio, il Giappone ha abolito negli scorsi anni una serie di leggi che limitavano la sua capacità di esportare sistemi per la difesa. (segue) (Git)