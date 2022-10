Giappone-India: Tokyo esporterà antenne stealth per navi da guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni congiunte hanno seguito di pochi giorni la ministeriale nel formato "2+2" tra i ministri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi, che si è svolta all'inizio di settembre a Tokyo. A margine dei colloqui, i ministri della Difesa dei due Paesi, Rajnath Singh e Yasukazu Hamada, hanno annunciato una significativa intensificazione della cooperazione bilaterale nel campo della difesa, che Tokyo e Nuova Delhi tentano di sviluppare con alterni successi da due decenni. Singh ha invitato il Giappone "a investire nei corridoi della difesa indiani", e i due ministri "hanno concordato di condurre in tempi brevi la prima esercitazione (congiunta) di aerei da combattimento, che spianerà la strada a una maggiore cooperazione e interoperabilità tra le forze aeree dei due Paesi". India e Giappone guardano alla cooperazione bilaterale come una risposta alle sfide poste dall'ascesa della Cina. Hamada ha dichiarato a margine dell'incontro con l'omologo indiano, la scorsa settimana, che "la cooperazione deve aumentare come mai prima d'ora, date le sfide poste all'ordine globale esistente". (segue) (Git)